Il PalaHamel ricorda il gigante buono: fiori e lacrime per Haitem Fatallah il cestista empedoclino morto in Calabria

Amici, dirigenti ed ex compagni di squadra si sono radunati nei pressi del palazzetto dello sport per commemorare lo sfortunato giovane scomparso sabato scorso dopo un malore accusato durante una partita di basket

Il lavoro e la passione per il basket lo avevano portato lontano da Porto Empedocle dove invece era rimasto il suo cuore e dove tornava spesso a trovare familiari e amici. La tragica scomparsa del 32enne cestista empedoclino, Haitem Jabeur Fathallah ha scosso la comunità marinara. Amici, ex compagni e dirigenti della basket Empedocle, si sono radunati nei pressi del PalaHamel, il palazzetto dello sport dove è cresciuto Haitem. Fiori, ceri e tante lacrime per lo sfortunato giovane.

Guglielmo Fiannaca è stato un dirigente della basket Emepedocle, dai microfoni di AgrigentoNotizie ricorda l'atleta, a stento trattiene le lacrime e ne evidenzia le grandi doti umane e lo spirito di sacrificio del ragazzone che ha visto crescere. Fiannaca racconta del legame di Haitem con la famiglia, "Prima degli allenamenti - dice l'ex dirigente della squadra empedoclina - aiutava il padre che lavorava al porto, nonostante tutto riusciva ad essere sempre puntuale e a dimostrare la sua professionalità". Nella memoria degli amici, Haitem era un ragazzo che aveva brillantemente superato i pregiudizi dell'immigrazione, si era laureato in Economia e riusciva a conciliare il lavoro alla sua più grande passione, la pallacanestro. Un amore quello per il basket che lega tragicamente il destino di Haitem Fatallah ad un altro cestista empedoclino, Carmelo Hamel scomparso in circostanze analoghe.