Al via lo sbarco di 760 migranti dalla Rhapsody: foglio di via del questore per circa 500

Ore 19,45. Ha preso il via, cominciando da minorenni e gruppi familiari, lo sbarco dei migranti che hanno effettuato la sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Rhapsody. Ben 260 verranno portati in diversi centri d'accoglienza, mentre circa 500 stanno per essere sbarcati senza alcuna destinazione, ma con l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni. Si riverseranno, così come è successo in passato, verso Agrigento in attesa di prendere il primo treno o autobus utile per spostarsi verso i grossi centri.

Ore 11,30. La nave quarantena Rhapsody è davanti alla banchina di Porto Empedocle dove, nelle prossime ore, comincerà lo sbarco dei circa 900 migranti che ha a bordo e che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria. Prefettura e Questura di Agrigento sono al lavoro per trovare i centri dove poter ospitare questi migranti, ma è certo che la maggior parte di loro verranno sbarcati senza alcuna destinazione, ma con l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni.

La Rhapsody, una volta svuotata, imbarcherà i migranti che sono stati già trasferiti e che continueranno in queste ore ad essere spostati dall'hotspot di Lampedusa. Ne può ospitare, per il periodo di sorveglianza sanitaria, circa 900.

Il Viminale ha, intanto, reso noto che oggi inizierá l'operazione di parziale svuotamento dell'hotspot di Lampedusa con il trasferimento di circa 500 migranti sulla nave Rhapsody, dove rimarranno per il periodo di quarantena.

(Aggiornato alle ore 19,50)