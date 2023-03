Quadriclico finisce contro un muro a causa dell'asfalto bagnato, citato Comune in giudizio

Quadriciclo, a causa dell’asfalto bagnato per la presenza di liquami provenienti da un collettore fognario occluso, va a sbattere contro il muro. E' accaduto l'otto settembre del 2021 al Villaggio Bellavista di Porto Empedocle. Il genitore del ragazzino, all'inizio del 2022, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'auto - quantificati in 3 mila euro - a causa dell'incidente stradale.

L'ente non ritenendosi responsabile, "poiché è stata ampiamente accertata e documentata la piena responsabilità di Aica nella causazione del sinistro dove è rimasto coinvolto il mezzo condotto dal minore", ha deciso di costituirsi in giudizio ed ha nominato, per tutelare gli interessi del Municipio, un legale. L'udienza si terrà il 18 aprile.