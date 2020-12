"Presa con 600 grammi di droga e 1.000 euro in contanti", arrestata 40enne

Una quarantenne, originaria della Romania ma residente da sempre a Porto Empedocle, è stata arrestata, dalla polizia, perché trovata in possesso di oltre 600 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi e di mille euro, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

Gli agenti del commissariato Frontiera, coordinato dal vice questore Chiara Sciarrabba, nella serata di ieri, hanno trovato la donna in possesso di un paio di grammi di hashish e di 750 euro. Durante la perquisizione domiciliare è stato, poi, ritrovato hashish e marjuana per un totale di 600 grammi e altri 250 suddivisa in banconote da 50 euro, un cutter e due bilancini di precisione.

Per Elena Georgeta Fragapane è dunque scattato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l'arresto. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stata posta ai domiciliari. La donna, che ha nominato come difensore l'avvocato Davide Casà, nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto.