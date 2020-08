La cantautrice empedoclina "Ibla" conquista Riccione con il brano “Libertad”

La cantautrice empedoclina Claudia Iacono, in arte Ibla, si è aggiudicata il premio speciale di un contest rivolto ai talenti emergenti, che è stato promosso da una nota emittente radiofonica e che si è svolto a Riccione. Ibla ha incanto la giuria, presieduta dal noto deejay Linus, con il brano inedito “Libertad” cantata in spagnolo e italiano. “E’ un brano – dice Ibla ai mircofoni di AgrigentoNotizie – che parla dell’amore libero. Racconta di un’esperienza passata, che mi ha in un certo senso incatenato e da quella esperienza ho capito che cos’è l’amore che secondo me è libertà”.