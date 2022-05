Positivi al Covid in Municipio, la decisione: uffici chiusi oggi e domani

Il Municipio di Porto Empedocle resterà chiuso oggi e domani. Una decisione presa a causa "dell'insorgere di casi di positività" al Covid - scrivono - . L'ente ha, naturalmente, già provveduto alla sanificazione dei locali interessati. "Adottando ulteriori misure per contenere il più possibile - spiegano - il diffondersi del Coronavirus e per una maggiore tutela dei coinvolti, gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico oggi e domani". Una decisione dunque presa per garantire la massima tutela della salute pubblica.

Nei casi di stretta urgenza, ai cittadini saranno comunque garantiti i servizi di Stato civile, Anagrafe e Protocollo, nonché di polizia municipale. Sarà però necessario prendere, durante le ore di lavoro, appuntamento telefonico ai numeri: 0922531611, 0922531727 e 0922531702.