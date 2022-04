Scappa dalla villetta e aggredisce Husky ed empedoclino: ritrovato il meticcio di pit-bull e denunciato il proprietario

Il pit-bull che ha aggredito, e ferito, un empedoclino cinquantenne e il suo cane, un Husky, che veniva portato a spasso lungo le vie del Villaggio Bellavista a Porto Empedocle è stato ritrovato. E il suo proprietario, un altro empedoclino, pure lui cinquantenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato, contestate dagli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle, sono: lesioni personali e omessa custodia di animali.

Nei giorni scorsi, il pit-bull - che si è scoperto poi, al momento del ritrovamento, essere un meticcio di pit-bull - è riuscito a scappare dalla villetta dove viveva. Il proprietario ha aperto il cancello dell'abitazione per consentire l'ingresso di un operaio e l'animale s'è subito allontanato. Inutile il tentativo del proprietario di farlo tornare indietro o acciuffarlo. Il meticcio di pit-bull, poco dopo la fuga, ha incrociato sulla sua strada l'Husky che veniva portato a spasso dal suo padrone e si è scagliato prima contro l'animale e poi contro l'empedoclino che tentava di salvare il suo cane. L'uomo è rimasto ferito ad una mano, è finito in ospedale - l'ambulanza del 118 è stata richiesta sul posto dagli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle che si sono subito precipitati al Villaggio Bellavista - e i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in circa 15 giorni.

Anche l'Husky è stato refertato da un veterinario che ha accertato diverse ferite, dovute ai morsi del meticcio di pit-bull, in più parti del corpo. Gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle, dopo aver facilitato i soccorsi di cane e padrone feriti, si sono subito messi alla ricerca dell'animale.

Il cane è stato ritrovato appunto e il suo proprietario identificato. Sia il meticcio di pit-bull che l'Husky sono stati messi sotto osservazione - e vi resteranno per 10 giorni - per evitare che possano essere affetti da "rabbia". L'empedoclino, proprietario del meticcio di pit-bull, è stato - sempre dagli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle - denunciato alla Procura sia per le lesioni personali che il suo cane ha provocato al concittadino che per non avere adottato le necessarie cautele nella cura di un cane di grossa taglia.