Pesce non tracciabile e in pessimo stato in magazzini abusivi: sequestrati 200 chili di prodotto, denuncia e sanzioni

Pesce, fresco e congelato, senza alcuna tracciabilità e, una parte, in cattivo stato di conservazione in due magazzini abusivi. A sequestrare 200 chilogrammi di prodotti ittici, dieci dei quali in pessimo stato di conservazione, sono stati i carabinieri di Porto Empedocle assieme al personale sanitario dell’Asp di Agrigento. Un commerciante empedoclino di 60 anni è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Uno dei due depositi, sprovvisto di autorizzazione sanitaria, è stato chiuso e all’esercente sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.500 euro.

I militari dell’Arma della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, stanno effettuando, e già da un po’ di tempo, dei controlli mirati alla tutela della salute. Ed è proprio in questo contesto che sono scattate alcune verifiche a depositi e mezzi di trasporto di prodotti ittici. Sono stati così scovati due magazzini risultati essere completamente abusivi, all’interno dei quali c’erano dieci chili di pesce congelato che era in pessimo stato di conservazione e altri 190 chilogrammi di prodotto risultato essere privo di tracciabilità.

I magazzini – stando agli accertamenti subito fatti dai carabinieri – non avevano l’autorizzazione sanitaria Haccp e Scia e uno era anche senza l’autorizzazione per essere utilizzato come deposito di prodotti ittici. Quest’ultimo, a margine delle verifiche dei carabinieri, è stato chiuso.

Questo genere di controlli, specie in vista delle festività natalizie e di fine anno, andranno avanti con sempre più sistematicità. Si tratta, del resto, di tutelare la salute degli agrigentini che, in tavola, rischiano di ritrovarsi prodotti ittici non tracciati e quindi non sicuri o, peggio ancora, in pessimo stato di conservazione.