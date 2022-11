Pesce non tracciato su furgone senza autorizzazione sanitaria: "stangata" per ambulante

Trasportava 40 chili di pesce, non tracciato, né tracciabile, su un furgone privo di certificato sanitario. Ad elevare sanzioni, per complessivi 4.500 euro, all’ambulante empedoclino trentenne sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, da giorni ormai, stanno effettuando dei controlli mirati alla tutela della salute.

Dopo aver scovato due magazzini abusivi dove sono stati trovati 10 chili di pesce congelato che era in pessimo stato di conservazione e altri 190 di prodotto risultato essere privo di tracciabilità, hanno “pizzicato” l’ambulante alla guida di un Fiat Doblò utilizzato per la vendita dei prodotti ittici.

Un furgone che era appunto senza il necessario certificato sanitario e che conteneva 40 chili di prodotto non tracciabile. Oltre alle sanzioni amministrative, i carabinieri hanno proceduto al sequestro del pescato che, ritenuto non idoneo al consumo, verrà distrutto. Controlli di questo genere, specie in vista delle festività natalizie e di fine anno, andranno avanti tanto a Porto Empedocle quanto nel resto dei Comuni appartenenti alla compagnia dell’Arma di Agrigento.