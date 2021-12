In vestaglia e da solo, nel cuore della notte, per le vie di Porto Empedocle: i poliziotti aiutano 97enne

"Esserci sempre", non è soltanto uno slogan. Ma la realtà dei fatti. E lo hanno dimostrato, ancora una volta, i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle. Gli agenti della sezione Volanti del locale commissariato, pattugliando il centro abitato della cittadina, hanno incontrato, nel cuore della notte, un pensionato di 97 anni, in vestaglia. Si sono allarmati e subito si sono avvicinati all'arzillo anziano che ha riferito loro d'essere stanco di stare a casa, d'esser desideroso di fare una passeggiatina.

Gli agenti avrebbero voluto riaccompagnarlo subito a casa, ma l'uomo - affetto da Alzheimer - ha insistito per rimanere fuori, a passeggiare. Gli agenti non potevano certamente lasciarlo da solo, quindi hanno prima tranquillizzato la già allarmata famiglia e poi, uno dei poliziotti prendendolo sotto braccio, lo ha accompagnato nella passeggiatina notturna. Avanti ed indietro fino a quando l'anziano, stanco ma soddisfato, non ha chiesto di rientrare a casa dalla moglie. Per i poliziotti del commissariato "Frontiera", rendere felice quel "nonnino" è stato come ricevere e ricambiare un bellissimo regalo di Natale.