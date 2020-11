L'inchiesta antidroga "Supermarket", poliziotto in aula: "La microcamera nascosta mostrava un via vai di clienti"

"Abbiamo seguito una Golf con tre persone a bordo, che faceva una manovra strana, abbiamo chiesto il supporto di una volante e siamo intervenuti. Uno dei passeggeri - Carmelo Albanese - ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo dal finestrino. Lo abbiamo recuperato, dentro c'erano tre dosi di cocaina".

Gennaro Cassano, poliziotto in servizio al commissariato di Porto Empedocle, racconta in aula le battute iniziali dell'indagine "Supermarket" che ipotizza un vasto giro di droga a Porto Empedocle che sarebbe stato allestito attorno a tre "basi operative": un bar dell'Altopiano Lanterna, una villetta pubblica e un'abitazione privata. L’indagine è partita nei primi giorni del 2014. Il poliziotto, rispondendo al pm Chiara Bisso e ai difensori (fra gli altri gli avvocati Davide Casà, Antonino Gaziano e Carmelita Danile), ha raccontato, in particolare, che "l'abitazione dove abitavano gli Amato e Loredana Prisma era controllata da una microcamera nascosta, dalle immagini è arrivata la prova di un via vai di clienti".

Gli imputati, davanti al collegio di giudici presieduto da Alfonso Pinto, sono 26, si tratta di: Andrea Amato, 47 anni, Rosario Amato, 29 anni, Emanuele Amato, 22 anni, Loredana Prisma, 43 anni, Giuseppe Baio, 38 anni, Antonio Sorce, 21 anni, Francesco Di Grado, 33 anni, Francesco Lucchi, 49 anni, Gerlando Di Gerlando, 22 anni, Alfonso Alongi, 33 anni, Stefano Filippazzo, 33 anni (latitante), Francesco Fratacci, 26 anni, Ernesto Giardina, 36 anni, Pierluigi Aleo, 28 anni, Ignazio Mendola, 33 anni, Pietro Sacco, 29 anni, Luigi Pulsiano, 23 anni, Antonio Sacco, 21 anni, Carmelo Albanese, 44 anni, Giuseppe Angarussa, 33 anni, Emanuel Lombardo, 25 anni, Federico Alaimo, 32 anni, Calogero Trameli, 33 anni, Luigi Formica, 23 anni, e Alfonso Tuttolomondo, 21 anni.