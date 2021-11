Emergenza case a Porto Empedocle, scatta l'irruzione: 30 famiglie occupano gli alloggi

Una trentina di famiglie, alcune delle quali con bambini piccoli e donne incinte, hanno occupato gli alloggi posizionati davanti lo stabilimento Italcementi, lungo la statale 115, a Porto Empedocle. L'irruzione - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è scattata venerdì notte. "Armati" di attrezzi atti allo scasso, le famiglie sono riuscite ad aprire le porte e a sistemarsi all'interno delle case. Residenze per modo di dire perché gli alloggi non sono forniti di luce, acqua e nemmeno di allaccio alle fognature. Ma l'esasperazione degli empedoclini in attesa di un alloggio popolare è arrivata al limite.

Dell'ondata di occupazione abusiva si stanno occupando i carabinieri. Tutti gli occupanti verranno, appare inevitabile, denunciati alla Procura della Repubblica. Ma non è escluso che possano anche scattare, nel rispetto dei tempi tecnici per i relativi provvedimenti, gli sgomberi.