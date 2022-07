Tornano dal Belgio per le vacanze e trovano la villetta occupata abusivamente

Tornano dal Belgio, dove risiedono in pianta stabile, per trascorrere un breve periodo di ferie nella loro villetta al mare, a Porto Empedocle, e trovano la casa - tra Marinella e la zona dei Lidi - occupata. L'uomo ha accolto i padroni di casa, inevitabilmente stupiti ed adirati, con grande tranquillità e dopo alcune ore di "trattativa" ha lasciato la residenza, riconsegnandola ai legittimi proprietari. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Per Porto Empedocle non si tratta di una novità assoluta, sono diversi i cittadini che, senza soluzione di continuità, occupano le residenze altrui, rimaste vacanti durante il periodo estivo.