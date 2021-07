Coronavirus: Porto Empedocle tocca quota 98 positivi, l'appello del sindaco: "Vaccinatevi"

"Mi sono stati notificati, nelle ultime 24 ore, altri 19 casi di Coronavirus. Ne avevamo 79, più 19 fa 98. Quasi 100 persone contagiate a Porto Empedocle. A livello nazionale i casi sono in crescita. I ricoveri riguardano persone non vaccinate. Invito tutti coloro che intendono vaccinarsi di farlo al più presto". Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, parlando di "gesto di generosità verso gli altri", ha invitato alla vaccinazione.

"Abbiamo due empedoclini ricoverati. Stamattina ho chiamato il reparto Covid di Ribera uno è stazionario, l'altro ha avuto bisogno del ventilatore per respirare. Sono in pre-terapia intensiva e entrambi, a quanto pare, non erano vaccinati - ha spiegato Ida Carmina - . Essere vaccinati non significa che non si prenderà il virus, ma si prenderà in forma più lieve e quindi non ci saranno ricoveri, né decessi".