"Non versa mantenimento ai figli per anni", condannato imprenditore

Quattro mesi di reclusione per l'accusa di non avere versato, per quattro anni, l'assegno di mantenimento ai figli. Sono stati inflitti dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Alfonso Pinto, all'imprenditore S.G., 46 anni, di Porto Empedocle.

L'imputato, che è stato difeso dall'avvocato Gioacchino Mulè, era stato denunciato per non avere dato esecuzione a un provvedimento del giudice che stabiliva a suo carico l'obbligo di provvedere al pagamento di una somma di denaro che prima ammontava a 700 euro e poi a 550.

I figli, dalla cui querela è scaturito il processo appena concluso, si sono costituiti parte civile, con l'assistenza degli avvocati Luigi Troja e Irene Eballi, che riceveranno il risarcimento da liquidare al termine del procedimento civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena che non sarà, però, automatica. Ne beneficerà, infatti, solo se svolgerà, per tre mesi, un'attività non retribuita a favore della collettività al Comune di Agrigento, ente con cui il tribunale ha stipulato un'apposita convenzione.