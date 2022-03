"Ha omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai dipendenti", arrestato

Ha omesso – secondo l’accusa – di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai lavoratori dipendenti. Un quarantasettenne empedoclino è stato arrestato, dai poliziotti del commissariato “Frontiera”, in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo. Dovrà scontare, proprio per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai lavoratori dipendenti, due mesi e tredici giorni di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso a seguito della sentenza di condanna del tribunale di Agrigento.

Arrivata l’ordinanza ai poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, gli agenti hanno cercato e rintracciato il quarantasettenne che, consapevole della sentenza del tribunale di Agrigento e del fatto che gli fosse stata rigettata la richiesta di messa in prova ai servizi sociali, si è lasciato notificare gli atti. Dopo le formalità di rito, l’empedoclino quarantasettenne è stato accompagnato al proprio domicilio dove dovrà restare appunto, in stato di detenzione domiciliare, per i prossimi due mesi e tredici giorni. Anche lui, così come tutti gli altri empedoclini sottoposti a misure cautelari o in stato di detenzione, verrà quotidianamente sottoposto ai necessari controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni.