"No a lunghe code lungo la statale 115": Porto Empedocle disattiva i semafori, ecco da quando

"No" agli incolonnamenti lungo la statale 115, nel tratto che attraversa - fra i torrenti Salsetto e Spinola -, Porto Empedocle. Per come avviene da anni ormai, il sindaco Calogero Martello ha disposto a partire da lunedì e fino al 10 settembre la disattivazione dei semafori che regolamento l'intersezione fra la statale, i Grandi Lavori e l'Altipiano Lanterna.

La statale, durante il periodo estivo, risulta particolarmente trafficata, sia di quanti si spostano da un paese all'altro che da quanti raggiungono le spiagge e le località balneari. Ad aggravare il cronico flusso caotico c'è infatti anche il senso unico alternato con semaforo mobile lungo la statale 115 ter (collocato dall'Anas) dopo la frana dalla collina sovrastante.

L'ordinanza

Durante il periodo di disattivazione dell’impianto semaforico, la circolazione sul tratto della ex statale 115 intersezione via Dello Sport sarà così disciplinata:

- chi proviene da via Dello Sport, dai Grandi Lavori e da via Granciara, all’intersezione con la ex statale 115, dovrà prendere la direzione obbligatoria a destra per immettersi in direzione Trapani o Agrigento;

- chi proviene da Trapani ed è diretto ad Agrigento e chi provincie da Agrigento ed è diretto a Trapani, all’incrocio con via Dello Sport (ex statale 115), osserverà il segnale di direzione consentita, su ambo i sensi di marcia, dritta e a destra;

- gli autobus che effettuano il servizio Tpl e devono raggiungere i quartieri Grandi Lavori e Altipiano Lanterna o viceversa, giunti alla intersezione ex statale 115/via Dello Sport, alternativamente alle direzioni vietate nel periodo della disattivazione del semaforo, rispetteranno le direzioni obbligatorie disposte con segnaletica, assicurando il servizio nei quartieri e seguendo l’itinerario via Granciara, via Ese, Grandi Lavori a seconda della provenienza.