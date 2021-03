Neonato di appena 10 giorni contagiato dal Covid, ansia a Porto Empedocle

Neonato di appena 10 giorni contagiato dal Coronavirus. Esattamente come la mamma, il papà e i nonni paterni. Choc e apprensione a Porto Empedocle dove fra i 5 nuovi casi registratisi nelle ultime ore c'è anche il piccino appena nato.

"In casa, ci sono altri due bambini, entrambi negativi, che vivono isolati in una stanza - ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che s'è stretta forte alla famiglia che sta vivendo questo momento di grande difficoltà - . Oggi ho sentito la mamma, è una mia ex alunna. E’ una ragazza forte e coraggiosa. Tutto andrà bene. Ma certamente più che curiosità è giusto dimostrare solidarietà e vicinanza. Spero che, ancora una volta, dimostriamo di essere una comunità generosa e dal cuore grande - ha concluso il sindaco - . Auguri piccolo 'marinisi' .. forza!".