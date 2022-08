Nave Peluso della Marina con 250 migranti viaggia verso Porto Empedocle

E' la nave Peluso della Marina militare, con 250 migranti a bordo, che arriverà, nel pomeriggio, a Porto Empedocle. E non la nave Diciotti con a bordo 500 persone. A fare chiarezza sulla nave che giungerà e approderà nell'Agrigentino è la Prefettura di Agrigento.

Circa 750 migranti stanno per sbarcare in Sicilia. Cinquecento persone sono state tratte in salvo ieri dalla nave della Marina militare Diciotti a Est di Siracusa. Nave Peluso, sempre della Marina militare, ha soccorso invece altre 250 persone.

Sbarcheranno questa mattina al porto di Pozzallo i 500 migranti dalla nave Diciotti soccorsi nei giorni scorsi. I migranti sono stati recuperati da due pescherecci al largo delle coste siciliane. "La macchina dell’accoglienza è pronta con le forze dell’ordine, le autorità sanitarie, la Protezione civile e le organizzazioni umanitarie coordinate dalla Prefettura di Ragusa. Pozzallo è un porto di transito - dice il sindaco Roberto Ammatuna - . Come sempre la nostra città è pronta ad accogliere tanti esseri umani in fuga dai loro paesi".

(Aggiornato alle ore 9,48)