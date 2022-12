Movida e Natale, il sindaco di Porto Empedocle ha deciso: musica no stop fino alle 3

"Gli intrattenimenti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, potranno essere fatti fino alle ore 3". Questa l'ordinanza, firmata dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, in deroga di un suo precedente provvedimento, per il periodo delle festività natalizie. Già da ieri e fino al prossimo 7 gennaio, a Porto Empedocle, non ci saranno più orari particolarmente rigidi e verrà consentita, fino alle ore 3 appunto, la festosa movida.

"La necessità, per il periodo di natalizio, è quella di consentire agli esercenti commerciali - ha scritto il sindaco Martello - di poter organizzare attività di intrattenimento musicale oltre l'orario stabilito in precedenza". Di fatto, i titolari dei locali della movida empedoclina verranno, concretamente, aiutati a far "girare" l'economia. E non è escluso - visto che ad Agrigento continua ad essere imposto a mezzanotte lo stop alla musica e all'asporto di alcolici - che i giovani agrigentini scelgano di spostarsi, forse addirittura in massa, nella vicina Porto Empedocle.