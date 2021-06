Murales di Camilleri, Ztl per facilitare le visite dei turisti: ecco dove

Ztl permanente per facilitare le visite dei numerosi visitatori che, già in questi giorni, essendosi allentate le prescrizioni anti-Covid, si sono ritrovati a fotografare e ad apprezzare il murales dedicato ad Andrea Camilleri.

La zona a traffico limitato, per facilitare dunque i visitatori: concretizzando il turismo, verrà istituita in via Piazza Vecchia, dall’intersezione con via Marconi, fino alla sua congiunzione con la salita Chiesa. E la possibilità di transito verrà garantita solo ai residenti e proprietari di garage attigui al locale denominato “ La Grotta di Vigata”, per i mezzi di soccorso, delle forze di polizia e della Municipale. Ztl anche su tutta la strada che costeggia la piazza Vittorio Veneto, dall’intersezione con la via Molo/Roma fino alla sua intersezione con la via Roma lato piazza Kennedy con transito consentito ai soli residenti e ai militari in servizio alla caserma della Guardia di finanza, nonché naturalmente ai mezzi di soccorso, delle forze di polizia e della Municipale.

A dare la direttiva è stata l’amministrazione comunale, con il sindaco Ida Carmina in testa. E lo scopo è uno soltanto: facilitare e rendere piacevoli le visite al murales dedicato allo scrittore empedoclino, inaugurato in occasione del primo anniversario dalla morte.