"Braccio di ferro" fra Comune e Moncada Energy, il sindaco: "C'è una sentenza, devono pagare i canoni e restituire gli immobili”

“La Moncada Energy deve semplicemente rispettare la sentenza del 19 ottobre 2021 del tribunale di Agrigento che gli impone di pagare i canoni, dal 2013ad oggi e di restituire gli immobili”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie parla il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello a margine della conferenza sulla vertenza area ex Montedison.

“Ad oggi – aggiunge il primo cittadino - la Moncada Energy non ha mai avanzato ipotesi di sviluppo industriale ma ha solo questuato a tutte le amminsitrazioni, comprese quelle di Firetto, di Carmina e della mia, solo la rimodulazione dei canoni di affitto. Questo – dice ancora il sindaco Martello - è l'unico interesse della Moncada Energy su quell'area. Quando affermano che abbandoneranno la città per colpa del sindaco, voglio sottolineare che la Moncada Energy ha già abbandonato da tempo la città di Porto Empedocle, perchè in quel cimitero industriale – tuona l'amministratore comunale - è tutto rimasto immobile, nessun posto di lavoro, dei 92 previsti nel piano industriale del 2007 è stato creato. Nonostante questo – dice ancora Martello - continuano a sostenere di voler detenere un'area per tenere in ostaggio una città che non merita questo. Finchè sarò sindaco – conclude - difenderò gli interessi della città”.

Nel lungo incontro con i giornalisti che si è svolto nell'aula conferenze “Andrea Camilleri” il sindaco Calogero Martello ha anche fatto delle precisazioni sulla caserma dei carabinieri. “L'amministrazione Firetto – dice Martello – aveva donato la caserma e chiesto alla Moncada Costruzioni di renderla abitabile, sappiate che il Comune di Porto Empedocle, unico in Italia, che concede in locazione un immobile senza ottenere un canone di affitto perchè non c'è un contratto con il ministero dell'Interno”.