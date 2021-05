"Armato" di crick minaccia i passanti e si scaglia con offese e ingiurie contro i poliziotti: arrestato

Ubriaco minaccia con il crick i passanti. Scatta l'allarme e quando i poliziotti del commissariato "Frontiera" giungono sul posto, lo trovano mentre sta animatamente litigando con la sua fidanzata. L'arrivo degli agenti - che hanno anche sanzionato i due per mancato rispetto delle normative anti-Covid visto che sono stati trovati in giro, senza valido motivo, oltre il coprifuoco - non è stato gradito dal giovane che ha avuto un comportamento aggressivo e irriguardoso. I poliziotti sono stati, infatti, oggetto di minacce e oltraggio. A questo punto, l'empedoclino è stato arrestato - in flagranza di reato - per le ipotesi di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

E' accaduto tutto nella tarda serata di venerdì, nella zona del porto di Porto Empedocle. Gli agenti del commissariato "Frontiera" e quelli delle Volanti della Questura erano stati chiamati, ed erano subito accorsi, per la presenza di quell'uomo che, visibilmente ubriaco, minacciava i passanti con un crick. Volevano solo riportare la calma quando lo hanno visto litigare con una donna, che è risultata essere poi la sua fidanzata, e disarmarlo del crick. Ma il giovane non ha reagito per niente bene, scagliandosi con minacce, violenza e oltraggio nei confronti dei poliziotti.

Dopo le formalità di rito dell'arresto, il giovane è stato posto nelle camere di sicurezza della caserma "Anghelone" di Agrigento. L'arresto è stato già convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma.