"Minacciarono e spintonarono carabinieri e vigili per evitare il sequestro dello scooter": 4 condanne

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta, ha condannato 4 persone per resistenza a pubblico ufficiale. Uno solo, Angelo Caico di 33 anni, anche per porto di oggetti atti ad offendere. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Gli empedoclini erano stati accusati di aver minacciato e strattonato carabinieri e vigili urbani - il 5 aprile del 2020 - per cercare di evitare il sequestro del ciclomotore in sella al quale c'era il 33enne che durante un posto di controllo, alla richiesta dei documenti, ha dato in escandescenze.

Ad Angelo Caico il giudice ha inflitto 6 mesi e 10 giorni di reclusione; 4 mesi ciascuno (pena sospesa) invece per Antonio Caico, 60 anni; Giulia Caico di 35 anni e Calogera Vullo di 35 anni.