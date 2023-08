Emergenza migranti a Porto Empedocle, è corsa contro il tempo per trovare i bus necessari

Nell'area sbarchi di Porto Empedocle, nel centro di pre-identificazione creato all'estremità del porto, ci sono circa 650 migranti. Nessuna emergenza, non come era stato nei giorni scorsi quando si è arrivati a 1.200 persone e c'erano stati dei momenti di caos durante la distribuzione di panini e bottiglie d'acqua. In serata però arriveranno i circa 600 che sono in corso di trasferimento da Lampedusa.

La Prefettura di Agrigento è al lavoro, anche oggi, per cercare di svuotare l'area di pre-identificazione prima che approdi il traghetto di linea Galaxy. E anche oggi, il funzionario addetto sta combattendo una "guerra" per reperire i necessari pullman affinché possano concretizzarsi i trasferimenti. Il 16 agosto sono stati trovati i 23 bus necessari, ieri ne sono stati utilizzati 16.

E' necessario fare i conti anche con le distanze: e ce ne sono chilometri da percorrere per arrivare e tornare da Lombardia, Veneto, Piemonte ad esempio. Ecco perché anche oggi si fa fatica, essendo fra l'altro ancora nella settimana di Ferragosto e quindi molti mezzi sono impegnati con il turismo che viene anche privilegiato dalle aziende di trasporto, a trovare i pullman necessari per spostare gli attuali 400 migranti presenti a Porto Empedocle. Ma i funzionari della Prefettura non demordono. L'obiettivo è quello di trasferire prima delle ore 20 tutti i 650 uomini, donne e minori presenti.