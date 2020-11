La Rhapsody attracca per fare rifornimento, in fuga un altro gruppo di tunisini

Un gruppo di migranti - una ventina circa o forse qualcuno di più - è riuscito a scappare dalla nave quarantena Rhapsody dove erano in sorveglianza sanitaria anti Covid.

L'imbarcazione è tornata ad attraccare alla banchina di Porto Empedocle per fare rifornimento di carburante e in attesa dell'arrivo del traghetto di linea da Lampedusa con 34 migranti trasferiti dall'hotspot, poco dopo che era stato calato il portellone però i tunisini si sono fiondati all'esterno, scappando a gambe levate. La Guardia di finanza ha già acciuffato più fuggitivi e le ricerche - ad opera di polizia e finanzieri - vanno avanti in tutta l'area portuale. Appena qualche giorno addietro, sempre dalla stessa nave quarantena un altro gruppetto di tunisini erano riuscito a scappare calandosi dalla nave con una scala di corda che serve per la sicurezza.