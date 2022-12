Nascondeva 6 chili e mezzo di materiale esplosivo nel negozio, arrestato commerciante

E’ stato trovato in possesso, nell’esercizio commerciale di cui è titolare, di sei chili e mezzo di materiale esplosivo di cui è vietata la fabbricazione, la detenzione e la vendita. Un trentatreenne di Favara è stato arrestato, dai poliziotti del commissariato “Frontiera” e su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno effettuato dei controlli per il contrasto dell’illecita attività di vendita di materiale pirotecnico di genere vietato. E durante la perquisizione eseguita nell’esercizio commerciale del trentatreenne è venuto fuori il materiale esplosivo che, fra l’altro, avrebbe dovuto essere tenuto in maniera distanziata, rispettando quindi una precisa distanza di sicurezza fra candelotti. Sono state ritrovate anche due batterie pirotecniche, rientranti nella categoria degli artifici di cui è consentita la vendita esclusivamente da parte di personale munito di regolare licenza. Tutto è stato naturalmente, ed anche immediatamente, posto sotto sequestro ad opera dei poliziotti del commissariato “Frontiera”. Il favarese, domiciliato a Porto Empedocle, è stato invece, appunto, arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di materiale esplosivo.

Controlli del genere andranno avanti, tanto ad Agrigento, quanto a Porto Empedocle e nel resto della provincia. L’obiettivo è, naturalmente, uno soltanto: evitare che qualcuno, utilizzando i giochi pirotecnici illegali, possa farsi male durante le festività natalizie e, soprattutto, durante la notte di San Silvestro. L’ipotesi investigativa è, nel caso di Porto Empedocle, che quei sei chili e mezzo di materiale pirotecnico fosse stato recuperato e acquistato per essere venduto subito dopo Natale, con l’avvicinarsi della notte più lunga dell’anno.