L'inserviente dell'albergo ha aggiunto che "Curaba era stato visto allontanarsi come se nulla fosse". Si torna in aula il 13 aprile.

"Sono entrato nella camera di albergo con il passepartout e ho trovato la donna in una pozza di sangue, distesa per terra con il volto sul pavimento. Abbiamo deciso di entrare perchè la cameriera e un ospite avevano sentito un forte trambusto". Il processo è quello a carico del quarantasettenne Giovanni Curaba, accusato di lesioni personali pluriaggravate per avere brutalmente picchiato, sostiene l'accusa, la compagna all'interno di una camera di albergo.

Massacrata in hotel dal fidanzato, inserviente in aula: "E' andato via come se nulla fosse"