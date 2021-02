Si separa dalla moglie, ma con tante scuse torna a casa: divieto di avvicinamento

Non potrà avvicinarsi alla moglie, con la quale è in corso una causa di separazione, e dovrà stare lontano dai luoghi abitualmente frequentati dalla donna. I poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento. Un cinquantenne empedoclino è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Quando una storia d’amore, una relazione, finiscono non è sempre semplice. Anzi, tutt’altro. Ma ci sono persone – come è nel caso dell’indagato – che oltre a non rassegnarsi alla fine di quel rapporto, iniziano ad alzare le mani. L’empedoclino – indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali -, dopo la rottura della relazione è andato a vivere in un'altra casa, ma – stando a quanto è stato denunciato - è tornato in continuazione nell'ormai ex casa coniugale, praticamente con ogni scusa. Anche la più banale, quale quella di fare il bucato in lavatrice. In una circostanza, l’uomo avrebbe anche spintonato, facendola cadere, la moglie. I poliziotti del commissariato “Frontiera”, dopo aver raccolto le segnalazioni della donna, hanno avviato un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire i fatti. I comportamenti dell’empedoclino non sarebbero stati d’estrema violenza, ma naturalmente sono stati ritenuti gravi, motivo per il quale si è appunto arrivati alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Dovrà, inevitabilmente a questo punto, stare alla larga – a distanza di 500 metri, è stato prescritto dal gip – dalla moglie che, presto, a causa di separazione conclusa, diventerà ex.