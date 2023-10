Un fatto analogo, sempre con lo stesso protagonista, era già accaduto alla fine di settembre scorso. Sempre i poliziotti, allora, riuscirono ad intervenire in tempo.

I poliziotti hanno iniziato a parlargli e nonostante lo stato confusionale dell'uomo sono riusciti a dissuaderlo dall'intento suicida. Il 43enne volontariamente si è lasciato portare in ospedale, al "San Giovanni di Dio", dai sanitari del 118 che sono stati fatti intervenire nei pressi del viadotto Morandi.

La redazione del programma Mediaset, senza perder tempo, inoltra la mail alla polizia Postale di Roma e dalla capitale l'allarme viene diramato ad Agrigento. Ad accorrere, nelle scorse ore, nell'abitazione del quarantatreenne, per provare a rintracciarlo, sono stati i poliziotti del commissariato "Frontiera", mentre gli agenti della sezione Volanti di Agrigento hanno avviato una sorta di monitoraggio del viadotto Morandi. Ed è proprio nei pressi del cavalcavia, tristemente noto per i suicidi, che l'empedoclino è stato rintracciato.

Scrive, minacciando di suicidarsi, ad una trasmissione Mediaset: "Nessuno mi aiuta, ho 43 anni, italiano, disabile. Non prendo né pensione, né reddito, non ne posso più senza luce, senza gas. Ormai ho deciso: domani mi butto dal ponte Morandi".

L'uomo ha mandato una mail ad una trasmissione Mediaset e la redazione l'ha subito girata alla Postale di Roma da dove è arrivato l'alert in Questura

"Non prendo né pensione, né reddito, non ne posso più": 43enne minaccia il suicidio, bloccato appena in tempo dalla polizia