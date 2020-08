Luca Cutaia è il nuovo assessore ai Lavori pubblici di Porto Empedocle

E’ l’architetto Luca Cutaia il nuovo assessore ai Lavori pubblici ed all’Urbanistica di Porto Empedocle ha giurato nella tarda mattinata di fronte al sindaco Ida Carmina e al segretario generale del Comune Calogero Ferlisi. Luca Cutaia ha 41 anni, sposato e vive da sempre nella città marinara. Il neo assessore sostituisce Tony Vetro che si era dimesso a marzo durante la pandemia.

“Voglio innanzi tutto ringraziare la fiducia ricevuta dal sindaco Carmina che mi ha nominato nella sua giunta – ha commentato a caldo il nuovo assessore Cutaia - Nonostante non abbia molto tempo, spero di occuparmi con successo delle opere pubbliche in fase di realizzazione non dimenticando la possibilità di nuove progettazioni”. Soddisfatto il sindaco che aspettava da settimane la risoluzione di problematiche burocratiche che hanno ritardato la nomina del nuovo assessore.

“E’ un brillante giovane professionista empedoclino – ha spiegato il Sindaco Carmina - conosce bene la realtà e i problemi della città ed ha le competenze per occuparsi di un settore così delicato. Per accettare la nomina ricevuta ha dovuto rinunciare ad incarichi professionali, in modo da non trovarsi in situazione di incompatibilità. La sua è un’ennesima scelta tecnica che rafforza il nostro ufficio”.

Durante la mattinata il nuovo assessore ha incontrato il capo dell’Utc Sferlazza e gli altri tecnici comunali.