Guida in stato d'ebbrezza e invasione di terreno: libertà controllata per due empedoclini

Otto giorni di libertà controllata per un cinquantasettenne empedoclino e tre giorni, invece, per una concittadina trentaduenne. I poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno notificato le due diverse ordinanze di misure di sicurezza emesse dall'ufficio di Sorveglianza di Agrigento . Di fatto il tribunale ha sottoposto i due empedoclini alla libertà controllata in sostituzione della pena pecuniaria alla quale erano stati condannati.

Il cinquantasettenne era stato condannato a pena pecuniaria di 2 mila euro per il reato di guida in stato d'ebbrezza. Anziché pagare è stato dunque sottoposto a libertà controllata per otto giorni. La donna invece era stata condannata al pagamento di 600 euro per il reato di invasione di terreni o edifici e, in questo caso, la pena è stata appunto sostituita con tre giorni di libertà controllata.