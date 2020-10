Chiude per sempre l'Italcementi, la Cisl: "Lavoreremo per istituire un tavolo di confronto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Italcementi ripensi alla sua strategia per la Sicilia. Lavoreremo per raccogliere

l’invito di istituire un tavolo di confronto lanciato dal Prefetto Cocciufa rivolto

anche alla politica regionale e a tutte le Istituzioni

«La strategia del carciofo non ci è mai piaciuta» commenta così il segretario generale UST Cisl Agirgento,

Caltanissetta, Enna, Emanuele Gallo la decisione di Italcementi di chiudere lo stabilimento di Porto

Empedocle. «Non vogliamo che questo disimpegno interessi l’intera Sicilia - interviene il segretario generale

di Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca - per questo riteniamo fondamentale che l’azienda faccia chiarezza anche

sul sito di Isola delle Femmine. Molte cose ci preoccupano e devono far alzare la soglia di attenzione della

politica regionale perché è forte il sospetto che Italcementi stia sfruttando la particolarità del momento

decretando l’eutanasia del sito di Porto Empedocle».

«Se mettiamo in fila gli eventi - prosegue D’Anca - non ci sembra casuale che l’azienda decida la

soppressione della produzione di Porto Empedocle subito dopo le elezioni amministrative e in piena

recrudescenza dell’emergenza da Coronavirus. Quindi cosa fa ? Blocco definitivo degli impianti, cassa

integrazione per i dipendenti e trasferimento in altri siti di quanti non potranno andare in esodo. Sullo

sfondo rimane un territorio che perde un’importante risorsa economica e consegna lo stabilimento

empedoclino all’oblio del tempo nonostante l’intenzione dichiarata da Italcementi di favorire una

riconversione che viene però delegata a imprenditori, tutti da trovare, che dovrebbero essere animati dalla

buona volontà di evitare il grande rischio di disastro ambientale».

«Come Cisl non ci rassegniamo a questo triste epilogo - ribadisce Emanuele Gallo - perché si è ancora in

tempo per trovare degne soluzioni partendo dalla dichiarata disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto Maria

Rita Cocciufa, d’insediare un tavolo dove ci si possa confrontare sul tema per attenuare le ricadute del

piano industriale di Italcementi. Un tavolo che possa affrontare anche il futuro dei lavoratori attivando

tutte quelle misure previste dall’Europa in tema di riqualificazione del personale. Penso al FEG, Fondo

europeo di adeguamento alla globalizzazione, che costituisce una buona opportunità».

«Con la forza delle idee e la mediazione vogliamo che Italcementi agisca con maggiore ragionevolezza

evitando di assumere penalizzanti azioni unilaterali. Ma vogliamo pure che il governo nazionale, quello

regionale, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali confederali agiscano presto favorendo

l’insediamento del tavolo di confronto proposto dal Prefetto Cocciufa. La qualità di una vertenza - conclude

Paolo D’anca - non è rapportata al numero dei lavoratori coinvolti ma alla volontà di dare dignità

all’impegno delle persone, fosse solo una, nonché al rispetto di una terra come la Sicilia che a Italcementi

ha sempre dato tanto».

Emanuele Gallo, Segretario Generale Ust CISL Agrigento, Caltanissetta, Enna

Paolo D’Anca, segretario generale FILCA CISL, reggente FILCA CISL Agrigento, Caltanissetta, Enna