Brucia furgone di un disoccupato 30enne, nessun dubbio: è doloso

Un furgone, di proprietà di un disoccupato empedoclino trentenne, è stato distrutto da un incendio doloso appiccato, nella notte fra martedì e ieri, in via Cavour. Il mezzo, non utilizzato da un po’ di tempo, era stato lasciato posteggiato lungo il ciglio del marciapiede. Qualcuno, durante la notte, ha provato verosimilmente a fare “pulizia”, ossia a fare in modo che quel furgoncino venisse rimosso. Non è escluso però che possa essersi trattato anche di un atto mirato al trentenne che è noto alle forze dell’ordine.

Sul rogo hanno avviato le indagini i poliziotti del commissariato “Frontiera”. Servirà comunque del tempo – tanto emergeva ieri mattina – per fare chiarezza, stabilendo per quale motivo è stato appiccato il fuoco. Scattato l’allarme, in via Cavour, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Mentre i pompieri, idranti alla mano, erano al lavoro ha iniziato a piovere e, di fatto, l’incendio è stato immediatamente spento. Ma del furgoncino, già in parte inutilizzabile, non è rimasto nulla. Come primo passaggio investigativo, i poliziotti si sono sincerati sulla presenza o meno di eventuali impianti di videosorveglianza in zona.