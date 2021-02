Brucia auto di casalinga, utilizzata dal marito: è mistero sulle cause

Brucia l'auto, una Alfa Romeo Gt, intestata ad una donna, una casalinga, ma utilizzata dal marito. E' accaduto ieri sera in via Venezia a Porto Empedocle. Erano le 22,15 circa quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, dopo aver raccolto l'Sos, si precipitavano sul posto. Idranti alla mano, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a salvare l'autovettura che è rimasta comunque danneggiata. In via Venezia anche gli agenti del commissariato di polizia "Frontiera".

Vigili del fuoco e agenti di polizia hanno, subito dopo che fiamme sono state spente, avviato il cosiddetto sopralluogo di rito. Accanto all'autovettura, né nei pressi, stando a quanto emergeva ieri sera, non sono state ritrovate bottiglie o taniche sospette, né tantomeno elementi da ritenere quali possibili inneschi. Le cause del rogo risultano essere, dunque, "ancora in corso d'accertament". Servirà del tempo, inevitabilmente, per fare in moco che gli agenti del commissariato "Frontiera" riescano a fare chiarezza sulla matrice del rogo.