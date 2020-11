Porto Empedocle, torna la nave quarantena Allegra: sbarcheranno 70 migranti

La nave Gnv Allegra, destinata alla quarantena dei migranti, questa mattina alle 8 è arrivata a Porto Empedocle da Palermo ed è ferma in rada.

"La Prefettura di Agrigento - spiega il sindaco Ida Carmina - mi ha comunicato che domani saranno sbarcati 70 migranti che hanno concluso la quarantena sulla nave. Mi è stato assicurato che avverrà tutto in sicurezza, saranno caricati su dei pullman e trasferiti in alcuni centri di accoglienza. Sarò in porto a controllare personalmente la situazione, nei mesi scorsi ho protestato duramente per la gestione del fenomeno e per i rischi connessi. Alla luce di quanto accaduto a Nizza nei giorni scorsi - conclude - il mio punto di vista non era così infondato".