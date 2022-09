"Aveva 4 dosi di hashish, soldi e bilancino di precisione", denunciato 19enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante sia stato trovato con poco meno di due grammi di hashish – 1,60 per la precisione – un diciannovenne empedoclino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Una denuncia che è scattata perché quell’hashish era suddiviso in quattro dosi e il giovane è risultato essere in possesso anche di un bilancino di precisione e di 130 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’illegale attività di spaccio.

Il ragazzo di Porto Empedocle, un nullafacente, è incappato in un controllo dei carabinieri della stazione. Sottoposto a perquisizione personale, è saltata appunto fuori la “roba”. Droga, bilancino e denaro sono stati, naturalmente, sequestrati. Il diciannovenne adesso dovrà provare a difendersi – dall’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – dinanzi all’autorità giudiziaria. I controlli, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga ma anche il consumo, andranno naturalmente avanti anche nei prossimi giorni, tanto a Porto Empedocle quanto nel resto della provincia.