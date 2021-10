"In casa aveva hashish e marijuana", arrestata una 40enne empedoclina

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ per questa ipotesi di reato che i poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno arrestato, in flagranza di reato, una empedoclina quarantenne. La donna, G. F., è stata trovata in possesso di hashish e marijuana per complessivi 37 grammi. La “roba” è saltata fuori durante una perquisizione domiciliare e non è stato difficile per gli agenti che, verosimilmente avevano già dei sospetti, di ritrovare lo stupefacente che è stato, naturalmente, sequestrato.

Non è la prima volta che la stessa donna finisce nei guai per reati legati al mondo della droga. Già nel dicembre scorso era stata arrestata – sempre dalla polizia – perché trovata in possesso di oltre 600 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi e di mille euro, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. Gli agenti del commissariato “Frontiera”, allora, trovarono la donna in possesso di un paio di grammi di hashish e di 750 euro. Durante la successiva – di fatto consequenziale quando qualcuno viene trovato in possesso di “roba” - perquisizione domiciliare venne ritrovato hashish e marijuana per un totale di 600 grammi e altri 250 suddivisi in banconote da 50 euro, nonché un cutter e due bilancini di precisione. La stessa identica droga di cui è stata trovata in possesso – e dunque nuovamente arrestata – la stessa empedoclina che è, appunto, già nota alle forze dell’ordine.