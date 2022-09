"Trovato con hashish e coltello a serramanico", nei guai un ventunenne

E’ stato trovato in via Dello Sport con 7,34 grammi di hashish e con un coltello a serramanico di circa 16 centimetri. E’ per porto di armi o oggetti atti ad offendere che un ventunenne di Porto Empedocle è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati – durante un ordinario controllo del territorio – i carabinieri della stazione cittadina, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Per il possesso di sostanze stupefacenti – trattandosi appunto di 7,34 grammi di hashish – il ragazzo è stato segnalato, quale assuntore abituale di droga, alla Prefettura di Agrigento. Si tratta, in caso di modiche quantità di stupefacenti, di una violazione amministrativa.

Per i carabinieri di Porto Empedocle avrebbe dovuto essere un ordinario controllo del territorio, uno dei tanti insomma che serve a prevenire e reprimere eventuali reati. Il ventunenne, che si trovava in via Dello Sport, ha però insospettito i carabinieri che hanno, dunque, proceduto ad una perquisizione. E sono subito saltati fuori sia lo stupefacente che il coltello a serramanico di circa 16 centimetri. Un’arma bianca che è stata, naturalmente, inevitabilmente perché lo prevede la procedura, posto sotto sequestro.

Controlli del territorio, tanto a Porto Empedocle, quanto nel resto dei Comuni appartenenti alla compagnia di Agrigento andranno avanti anche nei prossimi giorni, e non soltanto in occasione dei week end. Anche se l’estate volge ormai verso il “tramonto”, i carabinieri continueranno – inevitabilmente – a monitorare i luoghi della movida o realtà particolarmente “sensibili” qual è appunto la città di Porto Empedocle.