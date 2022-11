Il fidanzato arriva a casa con la polizia e lei butta la droga dal balcone: un arresto e una denuncia

Addosso non aveva nulla. Ritenendolo “sospetto”, i poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno optato per una perquisizione domiciliare. Scelta, quella degli agenti, che lo ha fatto innervosire. E giunti, dal centro storico di Porto Empedocle all’abitazione del giovane, il trentenne pare che non soltanto si sia prima fermato sotto una palazzina diversa da quella dove effettivamente risiede, ma che abbia anche suonato il clacson, quasi come per avvertire qualcuno del suo arrivo. Mentre i poliziotti, con il trentenne empedoclino, raggiungevano la residenza, la fidanzata ha – stando all’accusa – fatto cadere dal balcone di casa un sacchetto con all’interno 100 grammi di hashish, un cutter e un bilancino.

La giovane, anche lei di Porto Empedocle, ha provato di fatto a sbarazzarsi della “roba” che “scottava”. Ma non è servito a nulla perché altri due poliziotti, rimasti sotto il palazzo se ne sono accorti e hanno recuperato il “malloppo”. Lui, il trentenne, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lei, la fidanzata, è stata invece denunciata, alla Procura della Repubblica, per favoreggiamento.

E’ questo il bilancio di un’operazione antidroga, l’ennesima, effettuata dai poliziotti del “Frontiera”. Investigatori che hanno anche denunciato, in un altro contesto, un altro giovane empedoclino. Quest’ultimo, già finito nei guai per spaccio di stupefacenti lo scorso marzo e con l’obbligo di firma fino allo scorso agosto, è stato trovato in possesso – mentre veniva raggiunto da più giovani, verosimilmente per comprare la “roba”, - di 8 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, e di soldi, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. L’empedoclino è stato denunciato, alla Procura, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.