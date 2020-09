"Guida ubriaco lungo la statale 115", incastrato dall'etilometro: denunciato

Guida in stato d’ebbrezza. E’ di questa ipotesi di reato che dovrà rispondere un ventenne di Porto Empedocle trovato, dalla polizia Stradale di Agrigento, alticcio mentre era al volante della sua auto. Per i poliziotti della Stradale, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, avrebbe dovuto essere un ordinario controllo lungo la strada statale 115, che taglia in due Porto Empedocle. Hanno notato però un insolito modo di guida e hanno sottoposto il giovane all’esame dell’etilometro. L’apparecchiatura ha rilevato 0,93 di valore. A carico del ventenne è pertanto scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.