Giro di prostituzione in contrada Durrueli, assolta trentaquattrenne

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno scagionato Elena Corina Raileanu, 34 anni, nata in Romania ma da tempo residente a Cammarata, accusata - insieme ad altri imputati giudicati a parte - di avere messo in piedi un vasto giro di prostituzione di sudamericane a Porto Empedocle fino al 2014.

I clienti, secondo l'impostazione accusatoria iniziale che non ha retto al vaglio del processo, sarebbero stati procacciati attraverso la pubblicazione di annunci su giornali e siti internet specifici. Raileanu era accusata di avere messo a disposizione due utenze telefoniche come contatti indicati negli annunci per consentire ai clienti di chiamare le giovani ragazze.

Il difensore, l'avvocato Eduardo Cirino, aveva sostenuto che, nel corso del dibattimento, non fosse emersa alcuna prova del coinvolgimento dell'imputata nel giro di prostituzione.

Due testi avevano spiegato in aula di avere telefonato al numero trovato su internet per concordare prezzi e modalità della prestazione sessuale, di essere andati sul posto ma di essersi tirati indietro e non aver fatto nulla, spinti da una sorta di crisi di coscienza.

Un altro, invece, poco più che sessantenne, in maniera più disinvolta, aveva spiegato al pubblico ministero Sara Varazi di avere fatto quelle telefonate (intercettate dai carabinieri che indagavano) e di avere, in effetti, chiesto informazioni ma solo "per curiosità".

All'interno dell'abitazione di contrada Durrueli, che sarebbe stata adibita a casa di prostituzione, avrebbero "lavorato" diverse donne sudamericane.