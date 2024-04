"Questi gioielli valgono 10mila euro, ma abbiamo bisogno di soldi subito": truffato 70enne

Un anziano ultrasettantenne è stato agganciato e truffato da due-tre persone in via Roma a Porto Empedocle. Per un anello, una collana e un bracciale che, a dire dei truffatori, erano stati valutati 10mila euro, gli sono stati "regalati" a 3mila euro. Pagati rigorosamente in contanti perché i tre, visto il periodo di festa, avevano immediatamente bisogno di contante. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Ad avallare che quei gioielli fossero preziosi, anche un complice che si è spacciato per gioielliere. E il pensionato è caduto, con tutte le scarpe, nel tranello. Soltanto dopo aver fatto vedere i gioielli acquistati, fiero dell'affare che aveva fatto, ad alcuni familiari, la scoperta: si trattava di gingilli senza alcun valore.

Il pensionato ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Porto Empedocle. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini.