Approfittano dell'assenza dei proprietari e rubano soldi e monili: "visitata" la casa di un militare

Hanno, verosimilmente, atteso che i proprietari dell’abitazione uscissero per trascorrere, da qualche parte, un piacevole sabato sera. Sicuri del fatto che non sarebbero rientrati subito, i ladri si sono messi all’opera nell’abitazione – in contrada Durrueli a Porto Empedocle – di un militare della Guardia costiera. Hanno forzato la finestra del piano terra, sono entrati nell’abitazione e si sono, appunto, messi a “lavoro”. Certi, insomma, di non venire disturbati. E dalla casa del militare hanno portato via quanto di valore hanno trovato: soldi e monili.

A fare la scoperta, al momento del rientro, sono stati i proprietari della casa che hanno subito lanciato l’Sos al numero unico d’emergenza: il 112.

Il danno provocato alla famiglia – ieri – non risultava essere stato ancora quantificato. E comunque, questo è certo, non è coperto da nessuna polizza assicurativa. Delle indagini sul furto in abitazione si stanno occupando i carabinieri della stazione di Porto Empedocle.

A quanto pare, l’area dove sorge la residenza visitata dai ladri è parzialmente “coperta” da sistemi di videosorveglianza. Filmati che, verosimilmente, sono stati già acquisiti dai carabinieri e che potrebbero anche tornare utili per recuperare qualche indizio. Non filtrano, naturalmente, indiscrezioni sui passaggi investigativi che i carabinieri stanno muovendo. Appare scontato comunque che la banda di ladri – difficile ipotizzare l’opera di un solo criminale – potesse aver studiato, e anche con accuratezza, i movimenti e le abitudini della famiglia proprietaria della casa razziata.