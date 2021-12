"Furto ed evasione", rigettato l'affidamento in prova: 46enne ai domiciliari

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà. Una empedoclina quarantaseienne è stata posta in detenzione domiciliare dove dovrà scontare la condanna ad otto mesi di reclusione per il reato di furto e ad un anno e due mesi di reclusione per evasione. Ad eseguire, negli scorsi giorni, l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento.

La donna non ha opposto alcuna resistenza e si è lasciata notificare il provvedimento. Adesso dovrà restare in stato di detenzione domiciliare.