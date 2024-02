"Tre appartamenti con la corrente elettrica rubata per 7 anni": in 4 a giudizio

Danneggiano dei cavi e creano un allaccio abusivo alla corrente elettrica per i loro tre appartamenti di Porto Empedocle. Il "trucco" riesce per 7 anni, fino a quando, nel gennaio del 2019, un controllo dei carabinieri non consente di scoprire il furto e fa scattare l'arresto dei quattro.

I presunti ladri di corrente finiscono, adesso, a processo e la difesa chiede il giudizio abbreviato. Si tratta di Teresa Di Stefano, 76 anni e dei figli Salvatore, Calogero e Pasquale Zirafa di 47, 53 e 44 anni.

L'allaccio abusivo, secondo quanto gli viene contestato, sarebbe stato camuffato con della malta all'interno di un muro. I quattro imputati, attraverso i loro legali Gianfranco Pilato e Sabrina Lattuca, hanno chiesto il giudizio abbreviato condizionato all'audizione di alcuni testi. Il processo, in corso davanti al giudice Rossella Ferraro, si concluderà l'8 aprile.