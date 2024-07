Entrano in casa di una disabile mentre dorme e rubano 10mila euro: ladri in fuga

Furto in casa di una donna disabile: i ladri sono entrati in casa della donna sessantenne mentre dormiva e le hanno rubato oltre 10 mila euro, in banconote di vario taglio, che teneva all'interno di una cassettiere.

L'episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica al secondo piano dell'appartamento di via dello Sport, nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

