Si spaccia per una parente dei vicini di casa e deruba 80enne: portati via soldi e oro

S'è spacciata per una parente dei vicini di casa ed ha chiesto, con una scusa, ingresso all'interno dell'abitazione di una ottantenne. Una pensionata alla quale ha portato via circa 400 euro fra oggetti in oro e qualche banconota. E lo ha fatto mentre l'anziana si dirigeva verso il balcone dove - a dire della quarantenne - era caduta una chiave dal piano di sopra. La delinquente, in quel frangente, s'è diretta in camera da letto e mettendo tutto a soqquadro è riuscita ad arraffare quello che ha trovato: oggetti d'oro e qualche banconota appunto. E' accaduto tutto - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - in un'abitazione di via Roma a Porto Empedocle. Inevitabilmente, l'anziana è rimasta sotto choc ed ha chiesto "aiuto" ai propri cari affinché, poi, si rivolgessero alle forze dell'ordine.