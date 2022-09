Vanno al mare per un'ora e qualcuno ruba le carte di credito lasciate in macchina: ennesimo furto vicino le spiagge

Posteggia l'auto nei pressi di un lido di viale Mediterraneo a Porto Empedocle, e va al mare per trascorrere qualche ora di relax. In realtà in spiaggia è rimasto appena un'ora e al ritorno in macchina ha fatto la brutta scoperta: dal cofano della vettura, una Opel Corsa, qualcuno era riuscito a rubare carte di credito e libretto smart. Documenti finanziari che il favarese ventinovenne, ritenendoli al sicuro, aveva appunto lasciato in macchina. Eppure qualcuno - non è chiaro abbia agito senza essere visto da nessuno - è riuscito appunto ad aprire il cofano dell'utilitaria e ad appropriarsene. Ma non è stato l'unico bottino. In macchina, nel cofano, c'erano anche le carte di credito dell'amico con il quale aveva raggiunto la spiaggia e di cui era in compagnia.

A formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, è stato il proprietario della vettura: il favarese ventinovenne. Il giovane lo ha fatto alla stazione dei carabinieri di Agrigento. Sulla zona dove l'Opel Corsa era stata lasciata posteggiata, stando a quanto riferito dallo stesso ventinovenne, non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza. Spetterà, adesso, alle indagini dei carabinieri provare, laddove possibile, ad individuare il ladro.

Non si tratta del primo furto del genere registratosi nei pressi delle spiagge dell'Agrigentino. Da Licata a Siculiana, negli ultimi due mesi, è stato infatti un susseguirsi di denunce analoghe. E c'è stato appunto anche chi ha perso soldi e gioielli lasciati all'interno delle auto che sembravano essere posti sicuri.