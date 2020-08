Ferragosto sicuro, firmata l'ordinanza: vietato alcol, vetro e lattine

Vietata – a tutti gli esercizi commerciali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate lungo le spiagge - la vendita e somministrazione di superalcolici e stop alla mescita di qualsiasi bevanda (alcolica ed analcolica) e di acqua in contenitori di vetro o lattine. A firmare l’ordinanza – che sarà in vigore dalle ore 20 del 14 agosto alle 3 di Ferragosto – ieri mattina è stato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina.

“Il prossimo 14 agosto, nonostante l’assenza di programmazione di eventi conseguenti alle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevedibile che tante persone potrebbero riversarsi, come ogni anno, lungo la zona costiera in ore serali e notturne – ha previsto il primo cittadino di Porto Empedocle - . L’autorità locale di pubblica sicurezza per tutelare la pubblica incolumità e assicurare l’ordinata frequenza di lido Azzurro e delle spiagge ricadenti nel territorio di Porto Empedocle, ha sempre disposto di porre adeguati limiti alla vendita di bevande superalcoliche e vietato di commercializzare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Considerato che il consumo di superalcolici può determinare situazioni di pericolo in grado di condizionare negativamente la sicurezza urbana sia nelle normali serate che anche in occasione di manifestazioni di grande richiamo di folla – ha aggiunto Ida Carmina – è intenzione di questa amministrazione comunale reprimere le situazioni di pericolo che possano conseguire oltre che dalla vendita di bevande in contenitori di vetro, anche da un consumo eccessivo di superalcolici”.

Per i trasgressori sono state previste sanzioni amministrative. A far rispettare l’ordinanza del sindaco di Porto Empedocle saranno gli agenti della polizia municipale e tutti quelli delle forze dell’ordine presenti sul territorio empedoclino. Ieri venivano pianificati, infatti, controlli meticolosi e capillari.